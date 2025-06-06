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Атом будет включаться, только если «узнает» владельца в лицо

NtechLab завершила разработку системы распознавания лиц для электромобиля Атом

IT-компания NtechLab завершила разработку системы распознавания лиц для бортового компьютера электромобиля Атом – об этом рассказал гендиректор компании Алексей Паламарчук.

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По его словам, основной функционал системы – то есть ключевые функции, включающие аутентификацию пользователя – полностью готов. Следующим этапом станет интеграция с автомобильными системами и подготовка к тестированию – работы в этих направлениях уже ведутся. Напомним, в 2024 году Ростех объявил NtechLab технологическим партнером, помогающим оснастить Атом борткомпьютером с системой распознаванием лиц на основе ИИ.

Интерьер электромобиля Атом
Интерьер электромобиля Атом
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Паламарчук называет переход к тестированию готовой системы важным шагом на пути к серийному производству Атома, а также уточняет, что в будущем систему планируется адаптировать для обеспечения безопасности частных домов.

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Атом должен пойти в серийное производство на столичном заводе «Москвич» в июле 2025 года. Машина оснащена электромотором мощностью 150 кВт (204 л.с.), паспортный запас хода составляет 500 км, а зарядиться до 80% можно за полчаса. Габариты машины: длина 3995 мм, ширина 1790 мм и высота 1643 мм при колесной базе 2635 мм. Среди особенностей конструкции – распашные двери, отсутствие центральных стоек, встроенный в руль дисплей, голосовой помощник с ИИ. Прогноз цены – не менее 3 млн рублей.

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Источник: ТАСС

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 435
06.06.2025 
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