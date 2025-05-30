Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Богатые тоже плачут: в РФ сокращается спрос на премиум-бренды
30 мая
Богатые тоже плачут: в РФ сокращается спрос на премиум-бренды
В апреле было продано на 35% меньше новых...
Новые штрафы! Ужесточаются правила перевозки детей
30 мая
Новые штрафы! Ужесточаются правила перевозки детей
Минтранс подготовил поправки в ПДД по правилам...
Chery Tiggo 9
30 мая
Chery Tiggo 9 испытали суровой русской зимой: как он справился?
Кроссоверы Chery Tiggo 9, выпущенные в прошлом...

Электромобиль Атом — кому его собираются продавать?

Компания «Кама» получила более 100 тысяч предзаказов на новый электромобиль Атом

Рекомендуем
Розетка у дома запустит рост рынка электромобилей

На данный момент стартап «Кама» располагает 105 тысячами предзаказов на электромобили Атом, пишет источник со ссылкой на директора по взаимодействию с органами государственной власти АО «Кама» Анатолия Кияшко. По его словам, в основном, это B2B-заказы, но есть спрос и с направления B2C.

Иными словами, большинство предзаказанных Атомов отправятся к корпоративным клиентам, но есть и частные.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ — 13 и 14 июня 2025 г Дрэг-рейсинг, дрифт-такси, выставки, музыка – семейный праздник, который объединяет тысячи любителей скорости, автомобильной культуры и ярких впечатлений.
БИЛЕТЫ НА ЗР ФЕСТ

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Напомним, одна из сфер применения Атома – это такси. Его электромотор развивает 150 кВт (204 л.с.), паспортный запас хода составляет 500 км, а зарядиться до 80% можно за полчаса.

Габариты машины: длина 3995 мм, ширина 1790 мм и высота 1643 мм при колесной базе 2635 мм. Среди особенностей конструкции – распашные двери, отсутствие центральных стоек, встроенный в руль дисплей, голосовой помощник с ИИ.

Серийное производство Атома на заводе «Москвич» должно начаться в июле текущего года. Прогноз цены – не менее 3 млн рублей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 14
30.05.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0