Электромобиль Атом — кому его собираются продавать?

Компания «Кама» получила более 100 тысяч предзаказов на новый электромобиль Атом

На данный момент стартап «Кама» располагает 105 тысячами предзаказов на электромобили Атом, пишет источник со ссылкой на директора по взаимодействию с органами государственной власти АО «Кама» Анатолия Кияшко. По его словам, в основном, это B2B-заказы, но есть спрос и с направления B2C.

Иными словами, большинство предзаказанных Атомов отправятся к корпоративным клиентам, но есть и частные.

Напомним, одна из сфер применения Атома – это такси. Его электромотор развивает 150 кВт (204 л.с.), паспортный запас хода составляет 500 км, а зарядиться до 80% можно за полчаса.

Габариты машины: длина 3995 мм, ширина 1790 мм и высота 1643 мм при колесной базе 2635 мм. Среди особенностей конструкции – распашные двери, отсутствие центральных стоек, встроенный в руль дисплей, голосовой помощник с ИИ.

Серийное производство Атома на заводе «Москвич» должно начаться в июле текущего года. Прогноз цены – не менее 3 млн рублей.

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Источник: ТАСС