Прототип электромобиля Атом испытали на трассе в Москве

Максим Кадаков оценил задатки драйверского характера прототипа электрокара Атом

Предсерийный прототип отечественного электромобиля Атом прошел тест-драйв на специализированной трассе в Центре технических видов спорта. Команда проекта оценила, насколько прототип соответствует чертежам, как работают системы в связке и насколько производство готово к масштабированию и выполнению требований безопасности. Впервые Атом показали в мае 2023 года. По плану, серийный выпуск и продажи стартуют во второй половине 2025 года. Электромобиль сможет проезжать до 500 км на одной зарядке и разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Прохватил вчера вечером по коротенькой закрытой трассе на предсерийном электромобиле Атом.

Это очередная серия прототипов, которые имеют уже законченный (почти серийный) образ – и внешне, и по интерьеру. Но с некоторыми прототипными (временными) решениями по материалам.

Главное в этом Атоме то, что зафиксированы настройки ходовой части – в частности, характеристики пружин и амортизаторов, поэтому можно говорить об управляемости машины. Я поездил на Атоме с отключенными системами стабилизации и рекуперации – чтобы ничто не мешало единению с машиной)).

Все в автомобиле – электрическое: от регулировки сидений до рулевой колонки с настройкой по вылету и углу наклона. При первом повороте ощущается легкое скольжение – машина заднеприводная и даже при сбросе газа стремится уйти в контролируемый занос. Это говорит о задатках драйверского характера. Конечно, перед нами тяжелый и высокий электромобиль со своими ограничениями, но в целом настройка кажется неплохой. Да, это не спорткар, но первые впечатления скорее положительные.

Понятно, что это прототип, но пока всё нравится. Здесь большие колеса – 215/55 R17. Ждем, когда Атом появится в окончательном, близком к серийному виде.

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Источники ТАСС, Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram