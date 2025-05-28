Атом может получить версию с ДВС

АО «Кама» рассматривает возможность создания гибридной и водородной версий Атома

Перспективный отечественный автомобиль Атом может получить версию с двигателем внутреннего сгорания, рассказал на журналистском тест-драйве предсерийного образца руководитель отдела испытаний АО «Кама» Филипп Дьяков. Напомним, изначально Атом – это электромобиль, производство которого в ближайшее время должно начаться на мощностях завода «Москвич».

«Мы считаем направление альтернативных источников энергии очень перспективным. Обсуждаем возможность создания на базе Атома гибридной версии, а также модели, работающей на водороде. Пока это только обсуждения, о конкретных планах говорить рано», – отметил Дьяков.

Характеристики базового Атома уже известны: электромотор развивает 150 кВт (204 л.с.), запаса хода, в теории, хватает на 500 км, а зарядиться до 80% можно за полчаса. Габариты: длина 3995 мм, ширина 1790 мм и высота 1643 мм при колесной базе 2635 мм. Среди особенностей конструкции – распашные двери, отсутствие центральных стоек, встроенный в руль дисплей, голосовой помощник с ИИ.

Ранее «За рулем» рассказывал о еще одном изменении относительно первоначальной конструкции: Атом должен был получить систему управления без жесткой связи с колесами – так называемую «drive by wire» – однако на начальном этапе (минимум – в течение года) с конвейера будут сходить Атомы с обычным реечным управлением с электроусилителем. Напомним, серийное производство Атома на заводе «Москвич» должно начаться в июле текущего года. По прогнозам, цена серийного Атома будет не менее 3 млн рублей.

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Источник: Известия