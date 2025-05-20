Атом заговорит своим голосом

Голосовой ассистент Атома будет работать на основе искусственного интеллекта

Электромобиль Атом обзаведется собственным голосовым ассистентом на базе ИИ. Он обеспечит полное голосовое управление системами машины, включая климат, окна, двери, руль, зеркала, сиденья и освещение. Также с его помощью можно будет работать с мультимедиа, радио, контактами и телефоном. Ассистент будет функционировать без доступа к интернету. Он не просто исполняет команды, а анализирует состояние автомобиля и подсказывает, как, например, экономить заряд батареи. Система учтет личные предпочтения владельца и сможет рекомендовать интересные места по пути – от кафе до достопримечательностей.

На фоне усложнения автомобильных систем голосовое управление становится необходимым – оно упрощает доступ к функциям через простые команды. Ассистент будет встроен в AR-проекцию на лобовом стекле и планшет на руле, чтобы взаимодействие с машиной стало максимально естественным. Особое внимание уделено быстрому отклику, контекстному восприятию и умению вести понятный диалог.

Разработкой устройства занимается компания «Энбисис», специализирующаяся на ИИ-решениях. Голосовой помощник будет не шаблонным, а способным понимать ситуацию и отвечать на любой запрос, опираясь на свои знания и контекст.

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Источник, фото: Атом