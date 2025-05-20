Атом заговорит своим голосом
Электромобиль Атом обзаведется собственным голосовым ассистентом на базе ИИ. Он обеспечит полное голосовое управление системами машины, включая климат, окна, двери, руль, зеркала, сиденья и освещение. Также с его помощью можно будет работать с мультимедиа, радио, контактами и телефоном. Ассистент будет функционировать без доступа к интернету. Он не просто исполняет команды, а анализирует состояние автомобиля и подсказывает, как, например, экономить заряд батареи. Система учтет личные предпочтения владельца и сможет рекомендовать интересные места по пути – от кафе до достопримечательностей.
На фоне усложнения автомобильных систем голосовое управление становится необходимым – оно упрощает доступ к функциям через простые команды. Ассистент будет встроен в AR-проекцию на лобовом стекле и планшет на руле, чтобы взаимодействие с машиной стало максимально естественным. Особое внимание уделено быстрому отклику, контекстному восприятию и умению вести понятный диалог.
Разработкой устройства занимается компания «Энбисис», специализирующаяся на ИИ-решениях. Голосовой помощник будет не шаблонным, а способным понимать ситуацию и отвечать на любой запрос, опираясь на свои знания и контекст.
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Источник, фото: Атом