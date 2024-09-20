Электромобили Атом будут подстраиваться под конкретного члена семьи

NtechLab: электромобили Атом узнают владельца по лицу благодаря ИИ

Компания NtechLab (разрабатывает решения для видеоаналитики на основе искусственного интеллекта) оборудует штатные бортовые компьютеры отечественных электромобилей Атом системой распознавания лиц на основе искусственного интеллекта.

Это даст дополнительный уровень безопасности и позволит электромобилю подстраиваться под конкретного члена семьи, который в данный момент находится за рулем.

Для распознавания достаточно, чтобы человек сидел за рулем. Аутентификацию можно провести и через мобильное приложение. Верификация возможна даже при низкой освещенности, в очках и головных уборах. При этом искусственный интеллект способен отличить живого человека от силиконовой маски, фотографии или изображения на планшете.

В настоящее время данный сервис разрабатывается для «семейных» электромобилей, где предусмотрено несколько водителей (водитель 1, водитель 2 и т. д.). В будущем система может быть внедрена и в электромобили для каршеринга и такси, где также необходимо точное распознавание лиц водителей.

Напомним, электромобили Атом разрабатывает компания «Кама», в составе которой более 1400 экспертов с опытом работы в ведущих российских и международных автомобилестроительных и ИТ-компаниях. Центр компетенций и производственные мощности расположены в Москве, а подразделения — в Набережных Челнах, Санкт-Петербурге, Тольятти, а также в Нанкине и Шанхае (Китай).

В настоящее время проходят испытания платформы на функциональных прототипах, а запуск серийного производства Атомов запланирован на середину 2025 года на заводе «Москвич».

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: NtechLab