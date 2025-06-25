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Атом находится в шаге от запуска в серию — новые подробности!

АО «Кама» завершило производство предсерийных прототипов электромобиля Атом

Предсерийные электромобили Атом переданы внутренним командам проекта для дальнейших работ, сообщила пресс-служба компании-разработчика АО «Кама».

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Сообщается, что партия из 26 верификационных автомобилей серии VC (Vehicle Check) теперь будет использоваться для проверки и калибровки всех систем автомобиля, комплексных функциональных и сертификационных испытаний, а также валидации конструкции и процессов. Главная задача при этом — убедиться, что Атом полностью соответствует заявленным характеристикам, стандартам безопасности и готов к массовому выпуску.

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Напомним, машины серии VC создавались уже на том оборудовании, которое будет использоваться и для производства серийных Атомов.

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Как раз в процессе выпуска этих машин на «Москвиче» были смонтированы и прошли отладку зоны сварки, окраски, калибровки, тестирования и проверки качества. Теперь же, пока испытатели «ломают» прототипы серии VC, производственникам нужно запустить на сборку серию PT (Plant Trial) – если эти автомобили удастся сделать с должным качеством, это станет финальным шагом перед стартом серийного производства. Напомним, по планам оно стартует уже в июле 2025 года.

Источник: АТОМ

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 11
25.06.2025 
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