Москвич и Атом получат отечественные тяговые батареи
Максим Ликсутов: российский завод по выпуску тяговых батарей заработает в 2026 году
Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков посетил стенд города Москвы на ПМЭФ-2025.
Основными направлениями стали городской транспорт и строящаяся гигафабрика по производству тяговых батарей для электротранспорта, как городского, так и личного.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал подробности о ходе строительства фабрики, степени локализации, а также поделился планами на будущее, включая сроки запуска фабрики и ассортимент продукции.
Отдельно было сказано о процессе строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург.
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24.06.2025
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