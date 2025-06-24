Москвич и Атом получат отечественные тяговые батареи

Максим Ликсутов: российский завод по выпуску тяговых батарей заработает в 2026 году

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков посетил стенд города Москвы на ПМЭФ-2025.

Основными направлениями стали городской транспорт и строящаяся гигафабрика по производству тяговых батарей для электротранспорта, как городского, так и личного.

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал подробности о ходе строительства фабрики, степени локализации, а также поделился планами на будущее, включая сроки запуска фабрики и ассортимент продукции.

Отдельно было сказано о процессе строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург.