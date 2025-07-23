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Тарифы на зарядные станции для электромобилей в Москве стали рыночными

Зарядные станции для электромобилей в Москве стали платными

Зарядные станции для электромобилей «Энергия Москвы» перешли на рыночный тариф, сообщает столичный Департамент транспорта.

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Напоминаем, что пилотный проект с бесплатными зарядками действовал почти пять лет, за которые владельцы электромобилей пользовались услугами более 1 миллиона раз.

По заявлению Дептранса, переход на рыночный тариф должен ускорить развитие сети зарядных станций, улучшить качество услуг и сбалансировать загрузку станций.

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«В прошлом году мы уже установили около 40 новых станций, где начали тестирование оплаты. Теперь подобных ЭЗС более 120. Мы видим, что станции пользуются спросом: количество зарядок превысило 45 тысяч», – уточнили в ведомстве.

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В то же время для владельцев электромобилей в Москве остаются в силе другие льготы, такие как бесплатная парковка и нулевой транспортный налог, действующий с 2020 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа минимальная зарплата для получения льготного автокредита.

Источник: Дептранс Москвы

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Фото:Олег Елков/ТАСС
Количество просмотров 51
23.07.2025 
Фото:Олег Елков/ТАСС
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