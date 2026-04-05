Рамный пикап Hyundai заменит «игрушечный» Santa Cruz к 2030 году

После провала лайфстайл-пикапа Hyundai бросит вызов Toyota Tacoma и Ford Ranger

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai официально признал, что ставка на стильный, но легкомысленный Santa Cruz себя не оправдала.

Вместо того чтобы дорабатывать концепцию полугрузовика на базе кроссовера, инженеры Hyundai создают настоящий пикап – жесткий рамный автомобиль, который появится в продаже к 2030 году.

Вдохновением для новинки послужил угловатый концепт Boulder, показанный в Нью-Йорке. В отличие от предшественника с несущим кузовом, будущая модель получит классическую лестничную раму, что позволит ей уверенно буксировать прицепы, возить тяжести и штурмовать бездорожье. Производить грузовик будут в США из местной стали.

Под покрывалом новый пикап Hyundai

В Hyundai признались, что уроки прошлого усвоены: американцам нужна не просто красивая игрушка, а надежный инструмент для бизнеса и семьи.

Новинка бросит вызов таким ветеранам рынка, как Ford Ranger и Toyota Tacoma. Более того, на той же рамной платформе построят и внедорожник в духе Ford Bronco.

Hyundai Boulder