#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
17 марта
Простой и надежный автодержатель для телефона с функцией зарядки уже в продаже!
17 марта
От фургона до болотохода: для Лады создали отдельное специальное направление
17 марта
«Нет ни связи, ни машин»: как удары по ОАЭ повлияли на российский авторынок
Выпуск автомобилей Solaris остановлен

Сергей Целиков: В 2026 году не было собрано ни одного автомобиля Solaris

Марка Solaris удерживается на 10-м месте в рейтинге продаж, однако эта ситуация продлится недолго, уверен глава «Автостата» Сергей Целиков.

В январе и феврале 2026 года россияне купили 3040 автомобилей Solaris, что на 24% превышает прошлогодний результат. Но производство машин стоит, отмечает эксперт.

«В 2026 году на заводе в Санкт-Петербурге не было собрано ни одного автомобиля. А последние машины сошли с конвейера  завода в декабре прошлого года. Напомню, что с марта 2024 по декабрь 2025 года в Санкт-Петербурге собрали чуть более 70 тысяч автомобилей Solaris», – рассказывает Целиков.

Solaris HC (в оригинале – Hyundai Creta) в конце года еще выпускали, а вот по Solaris HS (седан Hyundai Solaris) уже к сентябрю закончились товарные запасы
Solaris HC (в оригинале – Hyundai Creta) в конце года еще выпускали, а вот по Solaris HS (седан Hyundai Solaris) уже к сентябрю закончились товарные запасы

СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

При этом реализовано уже около 52,5 тысячи Солярисов, и оставшихся стоков (17,5 тысячи машин) при имеющемся спросе хватит приблизительно до конца 2026 года, считает аналитик.

Дальнейшее будущее проекта Solaris, владельцем которого является холдинг «АГР», пока под вопросом. Напомним, в конце января концерн Hyundai-Kia потерял возможность обратного выкупа своих заводов в Санкт-Петербурге.

Источник:  Сергей Целиков
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 16
17.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0