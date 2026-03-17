Выпуск автомобилей Solaris остановлен

Сергей Целиков: В 2026 году не было собрано ни одного автомобиля Solaris

Марка Solaris удерживается на 10-м месте в рейтинге продаж, однако эта ситуация продлится недолго, уверен глава «Автостата» Сергей Целиков.

В январе и феврале 2026 года россияне купили 3040 автомобилей Solaris, что на 24% превышает прошлогодний результат. Но производство машин стоит, отмечает эксперт.

«В 2026 году на заводе в Санкт-Петербурге не было собрано ни одного автомобиля. А последние машины сошли с конвейера завода в декабре прошлого года. Напомню, что с марта 2024 по декабрь 2025 года в Санкт-Петербурге собрали чуть более 70 тысяч автомобилей Solaris», – рассказывает Целиков.

Solaris HC (в оригинале – Hyundai Creta) в конце года еще выпускали, а вот по Solaris HS (седан Hyundai Solaris) уже к сентябрю закончились товарные запасы

При этом реализовано уже около 52,5 тысячи Солярисов, и оставшихся стоков (17,5 тысячи машин) при имеющемся спросе хватит приблизительно до конца 2026 года, считает аналитик.

Дальнейшее будущее проекта Solaris, владельцем которого является холдинг «АГР», пока под вопросом. Напомним, в конце января концерн Hyundai-Kia потерял возможность обратного выкупа своих заводов в Санкт-Петербурге.