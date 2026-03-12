#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стоимость двух кроссоверов Tenet изменилась: называем цены
12 марта
Стоимость двух кроссоверов Tenet изменилась: называем цены
В России марка Tenet подняла цены на кроссоверы...
Интерьер Honda XR-V
12 марта
На рынке РФ появился новый надежный кроссовер Honda: он дешевле Tenet и Geely
В РФ стартовали продажи нового кроссовера Honda...
Интерьер Geely Okavango
12 марта
В Geely ответили на сообщения о прекращении продаж своего кроссовера в России
Компания Geely опровергла сообщения о...

Запасы машин Solaris в России быстро заканчиваются

Эксперт Целиков: Запасов авто Solaris в РФ может хватить лишь до конца 2026 года

Запасы автомобилей бренда Solaris, который должен был стать преемником ушедших корейских марок, на российском рынке постепенно иссякают, а производство новых не ведется, сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков.

Рекомендуем
Обновленный бестселлер Джили и конкуренты из Азии: за какой кроссовер не жаль отдать 5 миллионов

С одной стороны, статистика продаж за первые два месяца 2026 года выглядит оптимистично: плюс 24% к прошлому году (3040 против 2458 авто). Однако достичь высоких позиций это не помогло (лишь 10-е место). Причина проста: рынок живет за счет старых запасов.

Последние машины сошли с конвейера завода в Санкт-Петербурге в декабре 2025 года. С марта 2024 года по этот момент было выпущено чуть более 70 тысяч автомобилей. Из них к настоящему моменту продано около 52,5 тысячи. Остаток на складах – примерно 17,5 тысячи машин. Этого объема при текущей динамике хватит, чтобы продержаться до конца 2026 года.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ключевой вопрос – что будет дальше, когда склады опустеют? В январе 2026 года Hyundai-Kia окончательно потерял опцион на обратный выкуп своих активов в Петербурге. Теперь судьба проекта полностью зависит от компании AGR, которая управляет заводом (бывший «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус») и брендом.

Ранее «За рулем» сообщал, что маткапитал могут разрешить тратить на покупку машины.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Андрей Епихин/ТАСС
Количество просмотров 24
12.03.2026 
Фото:Андрей Епихин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0