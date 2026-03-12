Запасы машин Solaris в России быстро заканчиваются

Эксперт Целиков: Запасов авто Solaris в РФ может хватить лишь до конца 2026 года

Запасы автомобилей бренда Solaris, который должен был стать преемником ушедших корейских марок, на российском рынке постепенно иссякают, а производство новых не ведется, сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков.

С одной стороны, статистика продаж за первые два месяца 2026 года выглядит оптимистично: плюс 24% к прошлому году (3040 против 2458 авто). Однако достичь высоких позиций это не помогло (лишь 10-е место). Причина проста: рынок живет за счет старых запасов.

Последние машины сошли с конвейера завода в Санкт-Петербурге в декабре 2025 года. С марта 2024 года по этот момент было выпущено чуть более 70 тысяч автомобилей. Из них к настоящему моменту продано около 52,5 тысячи. Остаток на складах – примерно 17,5 тысячи машин. Этого объема при текущей динамике хватит, чтобы продержаться до конца 2026 года.

Ключевой вопрос – что будет дальше, когда склады опустеют? В январе 2026 года Hyundai-Kia окончательно потерял опцион на обратный выкуп своих активов в Петербурге. Теперь судьба проекта полностью зависит от компании AGR, которая управляет заводом (бывший «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус») и брендом.

