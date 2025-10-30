#
Будет ли продолжаться производство российского Соляриса: подробности

Власти Петербурга раскрыли сроки решения вопроса дальнейшей сборки машин Solaris

Будущее производства автомобилей под маркой Solaris станет известно в декабре текущего года, заявил Александр Ситов, глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Он отметил, что именно в этот месяц партнер холдинга АГР (Hyundai) должен прояснить ситуацию относительно дальнейшего производства корейских моделей под брендом Solaris.

«До декабря все ждем, что скажет корейский партнер АГР», – отвечая на вопрос о вероятном возвращении корейской компании и возможной приостановке сборки Solaris, добавил Ситов.
Производственные работы по сборке Solaris начались на заводе ООО «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге 22 февраля 2024 года. Ранее это предприятие принадлежало Hyundai, но после начала военной спецоперации на Украине компания приостановила деятельность в России и продала свои заводы, включая основной актив в Санкт-Петербурге. Его приобрела компания «Арт-Финанс», входящая в группу AGR Automotive Group. У корейской компании есть опцион обратного выкупа завода, который действует до конца 2025 года.

В настоящий момент модельный ряд Solaris включает автомобили корейского концерна с измененными шильдиками: Solaris KRS – это Kia Rio, Solaris KRX – Kia Rio X-Line, Solaris HC – Hyundai Creta и Solaris HS – Hyundai Solaris.

Ранее «За рулем» сообщал, как изменить введение утильсбора, чтобы не шокировать общество.

Источник:  Фонтанка
30.10.2025 
