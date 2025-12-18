#
Suzuki может вернуться в Россию: подробности
18 декабря
Suzuki может вернуться в Россию: подробности
Migtorg: возможно ли возвращение Suzuki в РФ...
В Европе передумали запрещать ДВС с 2035 года
18 декабря
В Европе передумали запрещать ДВС с 2035 года
В Евросоюзе отказались от плана по полному...
Интерьер BAW 212
18 декабря
Новый рамный внедорожник прошел сертификацию в РФ
Внедорожник BAW 212 получил ОТТС для продаж в...

Продажи Solaris идут вверх: в чем секрет успеха марки на падающем рынке

Solaris HC в ноябре вошел в топ лучших кроссоверов РФ: причины

Кроссовер Solaris HC в ноябре оказался в числе лучших моделей на российском рынке.

Не отстает и остальная продукция бренда. Эксперты объяснили причины успеха отечественного производителя. Solaris HC можно считать полноценным наследником популярной Креты, так как на его долю приходится почти 50% всех продаж марки.

Москвич М90 — какой движок, сколько мест в салоне? А полный привод есть?

Автомобиль доступен с передним или полным приводом, а также с моторами объемом 1,6 и 2,0 литра, которые могут быть оснащены механической или классической автоматической трансмиссией.

Алексей Тузов, независимый эксперт в сфере транспорта, подчеркивает, что одним из основных преимуществ Solaris HC являются двигатели. Моторы на 1,6 и 2,0 литра легки в обслуживании, надежны и недороги в эксплуатации. Это особенно важно для тех, кто предпочитает традиционные моторы и сомневается в надежности современных турбированных агрегатов.

Также модель оснащена автоматической коробкой с гидротрансформатором, которая обеспечивает плавный ход. Этот тип трансмиссии считается более надежным и простым в ремонте, чем роботизированные аналоги.

Многие владельцы отмечают хорошую проходимость кроссовера, особенно на сложных маршрутах. Высокая посадка и увеличенный дорожный просвет помогают справляться с зимними условиями, добавил Тузов.

Solaris HC
Solaris HC

Сергей Целиков, глава «Автостата», отмечает среди достоинств кроссовера простоту, комфорт, надежность, легкость в обслуживании и доступность.

Ранее «За рулем» сообщал, что штраф за перевозку детей без детских кресел удвоят.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:Solaris
18.12.2025 
Фото:Solaris
