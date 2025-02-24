Чем подкупает этот кроссовер — мнение экспертов о Solaris HC

«За рулем» рассказал об особенностях нового автомобиля российской сборки

Российский авторынок оправился от кризиса трехлетней давности. Ассортимент такой, что недолго и запутаться. Только один нюанс: львиная доля машин – родом из Китая. И многие автолюбители не спешат их покупать. Дело тут и в доверии к бренду, и в технических решениях.

На этом фоне Solaris HC выглядит привлекательно. Надежность бензиновых атмосферников объемом 1,6 и 2,0 литра проверена временем. Альтернативой механической коробке выступает классический автомат с гидротрансформатором. Тот тип трансмиссии, которому наши автомобилисты больше всего доверяют.

Solaris HC также предлагает в качестве опции полный привод с муфтой подключения задних колес. Сейчас среди субкомпактных кроссоверов AWD-версии стали редкостью. Однако ценность этого решения для российских условий переоценить сложно.

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»

– Замена европейских, японских, корейских брендов на китайские привела к очевидному следствию – недоверию к новым маркам. Мы почти лишились выбора в недорогих сегментах. Из В-кроссоверов с полным приводом фактически доступна одна модель. Атмосферный двигатель, механическую коробку передач и тканевый салон можно найти у единичных «китайцев» и, как правило, в сочетании с совсем бедным набором оборудования.

В этом плане Solaris HC стоит особняком. Никакой другой кроссовер сейчас не предлагает на выбор два мотора, две коробки передач и два типа привода. Причем практически во всех возможных сочетаниях. Плюс четыре комплектации, которые можно дополнить пакетами по своему усмотрению. Ассортимент действительно уникальный в нынешней ситуации.

Агрегаты тоже привлекательны для потенциальных покупателей кроссоверов В-класса. Атмосферник? То, что надо. Классический автомат с гидротрансформатором? Гораздо надежнее, чем преселектив или вариатор. Полный привод? Пускай он не «внедорожный», но лучше, чем передний.

Цена, конечно, кусается. Но дешевых машин уже не осталось. И по сравнению с многими одноклассниками цена Соляриса выглядит демократичной. Плюс официальная гарантия и большой межсервисный интервал в 15 000 км. Будь мне нужна новая машина такого класса, Solaris HC стал бы одним из возможных вариантов.

Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»

– За последние три года российский автомобильный ландшафт капитально перекроился. Куча производителей ушла, куча – пришла (всех новых имен и не упомнишь). Но приверженность соотечественников к компактным кроссоверам сохранилась – их покупают все так же охотно!

Куда податься, что приобрести? Тут просматривается несколько сценариев. Можно обратить внимание на китайские кроссоверы, которых сейчас на рынке великое множество. Они привлекательны внешне и в последнее время здорово подтянулись по качеству сборки – на ходу не разваливаются. Однако на большинстве используются турбомоторы и роботизированные коробки передач. А их наш автомобилист опасается. Да и полный привод компактные «китайцы» предлагают редко – можно пересчитать по пальцам одной руки.

Другой вариант – присмотреться к подержанному кроссоверу из Европы, Кореи или Японии. Но на деле незаезженных машин на рынке – единицы. Найти такую непросто. В основной же массе на вторичке продаются подшаманенные рыдваны. И задорого.

Брать Ниву? Привлекательно по цене, но изрядно устарела и плохо подходит для городской эксплуатации.

А чем привлекает Solaris HC? Этот кроссовер выделяется смелым и необычным экстерьером. Главная же его особенность – конструктив, который внушает доверие. Атмосферный двигатель, классический 6-ступенчатый автомат – все, как мы любим. Плюс, в качестве опции предлагается полный привод.

Для многих, в том числе и для меня, проверенная техника куда важнее дизайнерских экзерсисов. Тем более что других кроссоверов с подобным набором агрегатов сегодня не купить. Таковы нынешние реалии.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»

– В салоне Соляриса HC ощущается приятное чувство ностальгии. По автомобилям, при создании которых во главу угла ставилась эргономика. Понимаешь, что именно ты тут главный, а не огромный дисплей, вокруг которого построили машину.

Расположение сиденья, руля и других органов управления мне нравится. Высокая посадка и простое на вид сиденье даже через несколько часов не вызывают усталости. А руль перемещается в больших диапазонах, особенно по вылету.

Тачскрин центрального экрана дополнили россыпью горячих клавиш. На ходу не нужно отвлекаться. Например, климат настраиваешь через блок управления с физическими кнопками и «крутилками». И никаких переходов в меню мультимедийной системы. Через некоторое время можно менять настройки не глядя.

Салон Соляриса кажется больше, чем сам автомобиль. Несмотря на то, что это кроссовер класса В, на втором ряду достаточно места и для ног, и для головы. И посадка удобная. Жаль, что карман есть только в спинке правого сиденья.

Багажник у HC вместительный – 433 л по замерам производителя. У большинства В-кроссоверов полезный объем скромнее.

Радуют и мелочи, вроде боковых карманов. В подполье есть место для дорожной мелочевки. Сюда же помещается полноценное запасное колесо.

Так что, несмотря на скромные габариты, Solaris HC вышел практичным. И вполне сгодится на роль единственного автомобиля в семье.

Вывод

Solaris HC продается недавно, но, по отзывам первых покупателей, уже заработал положительную репутацию. Надежный, хорошо оснащенный и адаптированный для российских условий кроссовер. Можно сказать с уверенностью: эта модель будет востребована.

Отзывы владельцев кроссовера Solaris HC собраны тут