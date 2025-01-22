Купил новый Solaris HC и вот что получил — честные отзывы владельцев

Что действительно думают первые покупатели о новом российском кроссовере

По итогам 2024 года на принадлежащем компании АГР автомобильном заводе в Санкт-Петербурге было выпущено 21 972 автомобиля марки Solaris. Для недавно созданного бренда – очень неплохо. Добавляют привлекательности в глазах покупателей официальная гарантия, программа помощи на дорогах, развитая дилерская сеть.

На конвейер поставлено четыре модели. Особняком среди них стоит кроссовер HC. Покупатели выбирают его за яркий и самобытный дизайн, эргономичный салон, надежную конструкцию с проверенными техническими решениями. И конечно – за редкое в этом сегменте наличие полного привода.

Дербенев Андрей Николаевич, Киров

Последние восемь лет я ездил на семиместном вэне Opel Zafira. Большой и вместительный – вся семья помещалась с комфортом. Но дети выросли, разъехались кто куда, и нам такая машина стала без надобности. К тому же начались возрастные «болячки» – то одно сломается, то другое. Пришла пора поменять «опелек» на что-то более современное и свежее.

Китайские машины не рассматривал – нет у меня к ним пока доверия. Думал купить иномарку с небольшим пробегом, да только в реальности таких вариантов – с гулькин нос. И цены задраны.

Solaris HC — один из немногих B-кроссоверов, доступных с полным приводом.

Случайно заглянули с женой в автосалон Solaris. И буквально запали на паркетник HC. По габаритам вроде невелик, но салон оказался просторным – места нам хватает. И багажника – с запасом.

На динамику грех жаловаться, ведь мощность 123 л.с. – почти как было у Опеля. Но расход у HC ниже: 8,5 л/100 км – на литр меньше прежнего. Раньше все мои машины были с механической коробкой. А тут – автомат. Поначалу опасался, но привык к нему за пару дней. В пробках – настоящее спасение. Теперь на механику меня не пересадишь!

Еще балдею от светодиодных фар. После галогенок – будто солнце включили. Яркие и дальнобойные – по темноте ездить с такими в удовольствие.

Балабина Елена Николаевна, Краснодар

Приобрела Solaris HC совсем недавно – подарок на Новый год. К машине за эти две недели уже привыкла. Управление интуитивно понятное, есть все необходимые функции, ничего не раздражает.

Пока ездила только по городу. Габариты чувствуются хорошо, машина маневренная.

До этого был Sandero. В Солярисе чувствую себя намного комфортнее. Тот же подогрев руля (входит в полноценный зимний пакет) – это вещь! Есть преимущество и по устойчивости на зимней дороге. Нравится высокий клиренс – он добавляет мне уверенности.

Я водитель спокойный, поэтому мотора 1.6 вполне хватает. По нашим пробкам разогнаться все равно негде. Лишняя суетливость мне ни к чему.

Чего не хватает, так это кнопки открывания двери багажника. Возможно, она есть в более богатых комплектациях. Добавила бы сюда эту функцию обязательно.

В целом машиной очень довольна. Мне нравится, как она выглядит, как чувствую себя за рулем. Мне в ней хорошо.

Дмитрий Трина, Пятигорск

Автосалон Solaris рядом с моим домом, так что появление HC для меня не осталось незамеченным. К машине присматривался пару недель, сравнивал цены и комплектации с конкурентами, а потом решился на покупку.

Никаких сенсорных кнопок — только привычные, аппаратные. Все как мы любим.

Важную роль при выборе сыграл технический аспект. Мне не хотелось связываться с турбомоторами – они капризные в эксплуатации, да и долговечность вызывает вопросы. У HC же привычный атмосферный двигатель, 123 силы. Не самая высокая мощность в сегменте, но меня это не напрягает. В последние пару лет в городе натыкали много камер видеофиксации, так что лихачить не вижу смысла.

Важным козырем считаю и классический 6-ступенчатый автомат. Для нашей горной местности он подходит идеально. Вариаторы и роботы здесь долго не живут, ломаются. На машине соседа «бублик» у вариатора загнулся при пробеге 48 тысяч км. А автомату крутые подъемы нипочем. За его долговечность я спокоен.

Полный привод? Мне он не нужен. По бездорожью я не езжу, снег в наших краях долго не лежит. Так что переплачивать за 4х4 я не стал.

Огорчает, что в багажник положили докатку, а не полноразмерную запаску. Начиная с версии Lifestyle она есть, но у меня модификация попроще. В общем, планирую докупить шину и диск по размеру. Так спокойнее будет.

Клименко Ольга, Иркутск

Машину купила в конце сентября. Из двух предлагаемых типов привода выбрала полный. Это было для меня принципиально, ведь у нас в Иркутске по полгода лежит снег. Зимой со всеми ведущими ездить спокойнее и безопаснее.

Багажник один из самых вместительных в сегменте — 433 л. В комплектацию входит и полка — китайские одноклассники на ней часто экономят.

Машина в максимальной комплектации: шесть подушек безопасности, цифровая панель приборов, электропривод водительского кресла. Правда, сиденья тканевые, а не кожаные, но это все же лучше, чем кожзам, который для меня в стоп-листе. У подружки была машина с кожзамом – сидеть на нем очень неуютно.

Перед Новым годом успела съездить на Байкал, в Листвянку. Дорога туда скоростная, но HC не подкачал – хорошо держит темп. На улице холодина, сильный ветер и мокрый снег, а в салоне тепло и уютно – обогревом снабжены не только сиденья, но и руль. Для таких мерзляк, как я, – то, что надо!

В следующем году планирую поехать к Байкалу уже по Тажеранской степи. На легковой машине я туда отправиться бы не рискнула, но на кроссовере – запросто. Так что ждите отчета о поездке.

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Отзывы на Solaris HC в большинстве своем положительные. Люди хвалят машину за наличие классической автоматической трансмиссии, уверенную управляемость, высокий клиренс, удобство на водительском месте. Важно, чтобы владельцы и в дальнейшем получали от Solaris HC исключительно положительные эмоции.