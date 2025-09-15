#
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
15 сентября
Минпромторг: проект постановления об индексации...
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры

Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы самой доступной модели HS

Официальные автосалоны бренда Solaris перестали получать самую доступную модель HS, сообщает источник со ссылкой на директора розничных продаж АГ «Авилон» Илью Петрова.

Знакомый корейский хэтч под новым брендом — он точно не «китаец»?

По его данным, последняя партия седанов Solaris HS, являющихся копией корейского Hyundai Solaris, поступила в дилерскую сеть в начале 2025 года, и на данный момент все машины распроданы. Петров добавляет, что возобновление производства HS на заводе «АГР» в Шушарах (бывший Hyundai) не планируется, а вместо него покупателям можно рассмотреть «современный и более технологичный» седан Solaris KRS (он же – Kia Rio).

Напомним, первые слухи о завершении производства «экс-Соляриса» появились в июле 2025 года, тогда компания их опровергла.

Как известно, изначально оставшийся на заводе запас машинокомплектов позволял собрать 50-70 тысяч машин при условии покупки некоторых компонентов или перезапуске их производства. Машины новообразованного бренда Solaris (бывшие Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X) продаются с марта 2024 года, и продажи идут хорошо. В марте 2025 года появилась неофициальная информация о том, что под именем Solaris начнут собирать кроссоверы Jaecoo.

Источник:  Автостат
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 8
15.09.2025 
