#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Три самых популярных кроссовера Chery подорожали: что с ценами
23 мая
Три самых популярных кроссовера Chery подорожали: что с ценами
Бренд Chery уменьшил прямые скидки на три...
Как выбрать полноприводный кроссовер — руководство с примерами
23 мая
Как выбрать полноприводный кроссовер — руководство с примерами
Эксперт Ревин перечислил плюсы и минусы...
С 1 июня в Москве подорожают эвакуация авто и проезд на транспорте
23 мая
С 1 июня в Москве подорожают эвакуация авто и проезд на транспорте
В июне проезд по МСД в часы пик подорожает до 7...

Автомобили Solaris побили рекорд продаж

«Автостат»: в апреле было продано рекордное количество машин бренда Solaris

Рекомендуем
Как выбрать переднеприводный кроссовер

В апреле автомобили марки Solaris разошлись рекордным тиражом: по данным «Автостата», было реализовано 2298 новых машин бренда, что является наибольшим результатом с момента выхода Solaris на рынок. Машины начали продаваться с марта прошлого года, к маю преодолели тысячную отметку по продажам и с тех пор ниже не опускались, отмечает источник. Прежние рекорды были установлены в августе и октябре 2024-го – 2128 и 2140 штук соответственно.

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

А в нынешнем апреле самой популярной моделью Solaris стал кроссовер HC, который разошелся тиражом в 741 экземпляр. Седан KRS отстал совсем незначительно, показав результат 730 проданных единиц. Также в апреле было реализовано 435 седанов HS и 392 кросс-хэтчбека KRX.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Марка Solaris второй месяц подряд входит в топ-10 брендов-бестселлеров, отмечают в «Автостате». Напомним, бывший завод компании Hyundai в Санкт-Петербурге сменил название на «Автомобильный завод АГР» в начале 2024 года. Машины марки Solaris – это переименованные Hyundai и Kia: кроссоверы HC (Hyundai Creta), седан KRS (Kia Rio), кросс-хэтчбек KRX (Kia Rio X) и седан HS (Hyundai Solaris). Автомобили выпускаются из сохранившихся машинокомплектов в режиме полного цикла.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Автостат

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 12
23.05.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0