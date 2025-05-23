Автомобили Solaris побили рекорд продаж

«Автостат»: в апреле было продано рекордное количество машин бренда Solaris

В апреле автомобили марки Solaris разошлись рекордным тиражом: по данным «Автостата», было реализовано 2298 новых машин бренда, что является наибольшим результатом с момента выхода Solaris на рынок. Машины начали продаваться с марта прошлого года, к маю преодолели тысячную отметку по продажам и с тех пор ниже не опускались, отмечает источник. Прежние рекорды были установлены в августе и октябре 2024-го – 2128 и 2140 штук соответственно.

А в нынешнем апреле самой популярной моделью Solaris стал кроссовер HC, который разошелся тиражом в 741 экземпляр. Седан KRS отстал совсем незначительно, показав результат 730 проданных единиц. Также в апреле было реализовано 435 седанов HS и 392 кросс-хэтчбека KRX.

Марка Solaris второй месяц подряд входит в топ-10 брендов-бестселлеров, отмечают в «Автостате». Напомним, бывший завод компании Hyundai в Санкт-Петербурге сменил название на «Автомобильный завод АГР» в начале 2024 года. Машины марки Solaris – это переименованные Hyundai и Kia: кроссоверы HC (Hyundai Creta), седан KRS (Kia Rio), кросс-хэтчбек KRX (Kia Rio X) и седан HS (Hyundai Solaris). Автомобили выпускаются из сохранившихся машинокомплектов в режиме полного цикла.

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Источник: Автостат