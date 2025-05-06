Цифра дня – 8,8%: доля новых автомарок, созданных для России

Сергей Целиков: доля новых брендов, специально созданных для РФ, достигла 8,8%

Доля продаж новых брендов, созданных или реанимированных после 2022 года специально для российского рынка, в апреле 2025 года достигла рекордных 8,8%. Этот показатель стал максимальным с начала наблюдений, отметил Сергей Целиков, генеральный директор аналитического агентства «Автостат». В число новых брендов он включил Belgee, Solaris, Москвич, Evolute, Knewstar, Xcite, АмберАвто, а также пикапы Sollers.

Одним из ожидаемых драйверов роста станет выход на российский рынок нового бренда Tenet, который, по прогнозам эксперта, быстро увеличит рост доли новых марок на рынке.

Ранее специалист перечислил самые популярные модели машин, которые поставляют к нам по альтернативным схемам. В тройку ведущих вошли Hyundai Tucson, Toyota Camry и RAV4.

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Источник: Сергей Целиков - Автостат/Telegram