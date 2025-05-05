Перечислены популярные модели, которые чаще всего ввозят по параимпорту

Сергей Целиков: Hyundai Tucson, Toyota Camry и RAV4 – лидеры параимпорта

В Россию продолжают поставлять автомобили как мировых, так и ряда китайских брендов по схемам параллельного импорта. Но наметилось существенное сокращение таких поставок.

В 2024 году продажи новых легковых автомобилей глобальных марок (за исключением китайских) составили 121 тысячу единиц, что на 25% ниже, чем годом ранее. Их доля на рынке снизилась до менее 8% от общего объема. Об этом сообщил генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале. Лидером по числу ввезенных машин стал кроссовер Hyundai Tucson – в первом квартале было завезено 7023 автомобиля. Средняя стоимость этой модели на рынке составила около 4,26 млн рублей.

Следом за ним в рейтинге оказались Toyota Camry (5848 шт., 4,36 млн рублей) и Toyota RAV4 (5281 шт., 4,87 млн рублей). В топ-10 также вошли Kia Sportage и Seltos, Hyundai Elantra, а также премиальные Lexus RX, BMW X5, Skoda Kodiaq и Toyota Land Cruiser 300.

«В первом квартале 2025 года объем продаж автомобилей глобальных брендов упал на 50% – до 16,6 тыс. штук. В то же время общий рынок сократился всего на 25%», – отмечает эксперт. Динамика продаж «серых» машин указывает на стремительное сокращение доступности зарубежных моделей для среднего класса. Основная причина – сложная логистика, высокие издержки на «обходные» схемы и оформление автомобилей на физлиц. Все эти факторы резко увеличивают конечную цену, делая импортированные машины в разы дороже, чем раньше.

Целиков подчеркивает, что ожидать возвращения мировых брендов с доступными моделями – иллюзия. Сегодня и в ближайшей перспективе автомобили известных мировых марок – это выбор обеспеченных людей. Массовый рынок в России теперь формируют Lada и китайские бренды, включая модели местной сборки. И эта ситуация вряд ли изменится в обозримом будущем.

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Источник: Сергей Целиков - Автостат/Telegram