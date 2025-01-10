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Автомат, доступная цена: надежный «кореец» с богатым оснащением появился в РФ

Дилер привез в Россию кроссовер Hyundai Tucson за 2,6 млн рублей

Дилер из Благовещенска предлагает особую, удлиненную версию Long кроссовера Hyundai Tucson. Автомобиль поставляется под заказ из КНР по параллельному импорту. По колесной базе такой Туссан превышает европейскую модификацию на 75 мм, а по длине (4670 мм) – на 170 мм.

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Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

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Рама, почти 5 метров в длину, клиренс 217 мм, 250 сил… И всего за 2 млн рублей!

Кроссовер продается в комплектации GLX Elite Edition. Он оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 200 л.с. и автоматом, привод передний. В списке оснащения климат-контроль, круиз-контроль и так далее. У машины есть основные системы помощи водителю. Цена кроссовера составляет 2,6 млн рублей.

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 815
10.01.2025 
Фото:Hyundai
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