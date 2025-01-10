Автомат, доступная цена: надежный «кореец» с богатым оснащением появился в РФ
Дилер привез в Россию кроссовер Hyundai Tucson за 2,6 млн рублей
Дилер из Благовещенска предлагает особую, удлиненную версию Long кроссовера Hyundai Tucson. Автомобиль поставляется под заказ из КНР по параллельному импорту. По колесной базе такой Туссан превышает европейскую модификацию на 75 мм, а по длине (4670 мм) – на 170 мм.
Hyundai Tucson
Кроссовер продается в комплектации GLX Elite Edition. Он оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 200 л.с. и автоматом, привод передний. В списке оснащения климат-контроль, круиз-контроль и так далее. У машины есть основные системы помощи водителю. Цена кроссовера составляет 2,6 млн рублей.
Hyundai Tucson
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Autonews.ru
Фото:Hyundai
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10.01.2025
Фото:Hyundai
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