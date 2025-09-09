Стало известно, за счет чего марка Solaris подняла продажи

Количество дилеров Solaris за неполный год выросло более чем вдвое

По ходу 2025 года марка Solaris, под которой в РФ теперь выпускают модели Hyundai и Kia, закрепилась в топ-10 брендов-бестселлеров, нарастив показатели продаж в 2,2 раза.

Теперь понятно, что это произошло, в том числе, за счет соразмерного расширения дилерской сети: менее чем за год количество центров продаж и обслуживания увеличилось более чем в два раза, сообщает пресс-служба компании «АГР Холдинг». На данный момент в дилерах Solaris значится 125 автосалонов в 75 городах, из которых 16 – это города-миллионники.

Solaris KRX 1.6 AT, цена в РФ – от 1 960 000 ₽

Больше всего дилеров в Центральном федеральном округе – 28% от общего числа. Немногим меньше в Приволжском федеральном округе (27%), а Южный, Уральский и Северо-Западный федеральные округа имеют по 12% от общего числа центров Solaris.

