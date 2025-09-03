Эти модели авто стали самыми популярными в августе

«Автостат»: по результатам января – августа 2025 года авторынок просел на 23%

В августе россияне купили 122 235 новых легковушек – на 17,6% меньше, чем год назад.

При этом Lada сохраняет значительное преимущество над остальными с августовской долей рынка 22,6% и 27 610 проданными машинами. На второе место вернулся Haval, продавший 16 028 единиц техники, сместив на третье Chery (11 099 шт.), за которым следуют Geely (8689 шт.) и – впервые в топ-5! – белорусско-китайский Belgee, реализовавший в РФ 7806 своих автомобилей.

Есть сюрпризы и во второй пятерке: Changan (7010 шт.), Jetour (4485 шт.), Solaris (3668 шт.) и... «параллельная» Toyota (2996 шт.), вернувшаяся на девятую строчку впервые с октября 2024-го, то есть после десятимесячного отсутствия. Замыкает десятку Omoda, продавшая в августе 2984 машин.

Шесть из десяти лидирующих марок продаются хуже, чем год назад. А вот кто подрос: Belgee (сразу в 2,2 раза), Jetour, Solaris и Toyota, причем последняя – тоже почти вдвое.

Среди популярных моделей по-прежнему безоговорочно первенствует Lada Granta вкупе со всеми моделями, произведенными на ее базе. Далее следуют Haval Jolion, Lada Vesta, Belgee X50 и новичок Chery Tiggo 7L. При этом из всего топ-10 моделей только кроссовер белорусской сборки демонстрирует рост продаж.

Если смотреть статистику за все восемь месяцев 2025 года, то продано 773 264 новых легковых автомобиля – на 23% меньше, чем годом ранее. В плюсе – те же четыре бренда, из которых сильнее других «выстрелил» Solaris, показав рост в 2,2 раза. Хуже всех обстоят дела у Geely и Omoda – оба упали в продажах на 45,6%. А по моделям «скатились» все, но Belgee X50 – минимально, только на 0,8%.