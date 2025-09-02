#
В России спрогнозировали сильное падение продаж автомобилей

Аналитик Целиков: Авторынок России может снизиться на 20% по итогам 2025 года

По прогнозу Сергея Целикова, директора аналитического агентства «Автостат», продажи новых автомобилей в России в 2025 году могут снизиться примерно на 20% по сравнению с 2024 годом.

Он отметил, что в текущем году ожидается реализация около 1,25 миллиона новых автомобилей, в то время как в прошлом году рынок составил 1,57 миллиона легковых автомобилей. При более оптимистичном сценарии продажи могут достичь около 1,4 миллиона единиц, что будет максимальным результатом.

Продажи в августе составляют примерно 115-120 тысяч единиц, что аналогично показателям июля. В сентябре ожидаются аналогичные результаты, хотя достичь уровня 130-150 тысяч единиц, как в прошлом году, будет сложно.

Кроме того, Целиков сообщил, что доля китайских автомобилей на российском авторынке может достигнуть 60-65% к концу 2025 года.

В первом полугодии текущего года на долю китайских марок приходилось 55% от общего объема авторынка России. При этом продажи новых китайских легковых автомобилей в стране снизились на 30% по сравнению с прошлым годом и составили 291,6 тысяч единиц.

Ранее «За рулем» назвал самые доступные новые автомобили в России.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
02.09.2025 
