В «АГР» прокомментировали слухи о снятии с производства российского Соляриса

«АГР»: выпуск Solaris HS не планируют прекращать

На днях в интернете появилась информация о том, что выпуск популярного в России седана Hyundai Solaris HS, который собирают на заводе «АГР Холдинга» в Санкт-Петербурге, был приостановлен.

На вопрос о будущем модели пресс-служба производителя сообщила, что «конвейер загружен согласно производственному плану», и что разные модели не поступают на него одновременно.

Hyundai Solaris HS является самой недорогой моделью в линейке бренда на российском рынке. Цены на этот седан начинаются с отметки 1 930 000 рублей за базовую версию с 100-сильным двигателем и механической коробкой передач.

Версия с 123-сильным мотором на механике стоит на 20 тысяч рублей дороже, а вариант с автоматической трансмиссией начинается от 2 120 000 рублей.

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Источник: «Российская газета»