Соперник Ford Bronco и Jeep Wrangler: представлен новый рамный внедорожник

Компания Hyundai презентовала внедорожник Boulder

Компания Hyundai представила на автосалоне в Нью-Йорке новый внедорожник под названием Boulder. Пока это концепт-кар, а серийную версию планируют выпустить к 2030 году.

Boulder построен на рамной конструкции, отличается угловатым кузовом и задними дверями, открывающимися против хода движения. Автомобиль оснащен 37-дюймовыми внедорожными шинами и полноразмерной запаской на задней двери. В компании отметили, что багажная дверь может распахиваться в любую сторону и оснащена опускающимся стеклом.

Интерьер концепта выполнен в футуристическом стиле: на центральном тоннеле установлен массивный рычаг управления трансмиссией, вместо привычного большого экрана мультимедиа – четыре небольших дисплея с виджетами, необычные переключатели по центру, а также проекционный экран на всю ширину лобового стекла.

Предполагается, что серийный Hyundai Boulder составит конкуренцию таким брутальным внедорожникам, как Ford Bronco и Jeep Wrangler.

Ранее «За рулем» сообщал, что цены на седан Geely Preface снизились в России после обновления.