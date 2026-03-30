Новый кроссовер Hyundai с проверенным мотором: он дешевле Belgee и Tenet

В России появился в продаже кроссовер Hyundai Casper по цене 1,58 млн рублей

В России начали продавать самый компактный кроссовер Hyundai – модель Casper . Автомобиль штучно поставляется из Южной Кореи под заказ, минимальная цена на классифайдах составляет 1 577 000 рублей.

Hyundai Casper

Это заметно дешевле конкурентов – как китайских, так и локализованных в РФ. Для сравнения: Tenet T4 стоит от 2 039 000 рублей, Jaecoo J6 – от 2 290 000 рублей, Belgee X50+ – от 2 319 990 рублей.

Самые доступные предложения (по 1 577 000 рублей) найдены в Омске и Находке. В эту цену входят тканевый салон, кожаный мультируль, цифровая приборка, мультимедиа с сенсорным экраном, климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль и ассистенты (например, удержание в полосе).

Интерьер Hyundai Casper

Более богатая версия с экокожей в Находке стоит 1 870 000 рублей, во Владивостоке – от 2 100 000 до 2 435 000 рублей. Самый дорогой вариант за 2 390 000 рублей, который продается в Новосибирске из наличия, включает семь подушек безопасности, подогрев и вентиляцию сидений, подогрев руля, атмосферную подсветку и мониторинг слепых зон.

Большинство Casper оснащаются 1,0-литровым турбомотором (100 л. с.) и 4-ступенчатым автоматом. Два экземпляра (из Омска и Владивостока) имеют 76-сильный атмосферный двигатель того же объема с аналогичной коробкой.

