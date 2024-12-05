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Новый кроссовер Hyundai появился в России: он дешевле Москвича

В России появился в продаже кроссовер Hyundai Casper по цене 1,8 млн рублей

На российском рынке появился в продаже автомобиль Hyundai Casper. Он представляет собой миниатюрный кроссовер, названный в честь героя известного мультфильма про призрака. Его габариты 3595*1595*1575 мм. Кроссовер отличается нетипичным для Hyundai дизайном с двухъярусной головной оптикой с крупными кругляшами дневных ходовых огней и крупной узорчатой решеткой радиатора.

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Компании из Владивостока и Петербурга готовы доставить кроссовер из Кореи под заказ по цене от 1 787 000 рублей. Примерно столько же (1 770 000 рублей) сейчас стоит кроссовер Москвич 3 в базе.

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Уточняется, что за 1 787 000 рублей компания из Владивостока привезет новый Hyundai Casper «под ключ». Автомобиль предлагается черного цвета с черными литыми дисками и таким же кожаным салоном, цифровой приборкой, кожаным мультирулем, мультимедиасистемой, люком и так далее. Белый Hyundai Casper компания из Петербурга обещает привезти за 2 150 000 рублей, автомобиль будет значительно уступать в плане оснащения варианту в черном цвете.

Hyundai Casper
Hyundai Casper

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Под капотом кроссовера 1,0-литровый атмосферник или турбомотор мощностью 76 и 100 л.с. соответственно. Продавцы в России предлагают 100-сильный вариант с турбомотором, 4-ступенчатой АКП, привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 99136
05.12.2024 
Фото:Hyundai
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