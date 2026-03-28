ГАЗ‑311055 — попытка создать «отечественный Мерседес».
28 марта
Редкая версия Волги — принципиально новая и откровенно смелая
Названы самые невыгодные для перепродажи автомобили
Названы самые невыгодные для перепродажи автомобили
Sitronics Electro: зарядка электромобиля в РФ...
Названы самые невыгодные для перепродажи автомобили
Названы самые невыгодные для перепродажи автомобили
Аналитическое агентство iSeeCars изучило более 950 тыс. пятилетних автомобилей, проданных в США с марта 2025 по февраль 2026 года, и составило рейтинг моделей, которые быстрее всего теряют в цене.

Средний показатель пятилетней амортизации в 2026 году достиг 41,8% – это на 3,8 процентного пункта выше прошлогоднего значения. По мнению главного аналитика iSeeCars Карла Брауэра, рост показателя свидетельствует о повышенном спросе на подержанные машины или о дефиците предложения на вторичном рынке.

Самые быстрые темпы обесценивания

Худший результат у электромобиля Nissan Leaf – за пять лет он теряет 63,1% стоимости ($17 743). Следом идут Infiniti QX80 (62,8%, $52 631) и Volkswagen ID.4 (62,1%, $28 010). В антирейтинге доминируют премиальные бренды и электромобили: Tesla Model S и Model X, BMW 7‑series, Land Rover Range Rover, а также гибридные версии Audi и BMW.

Nissan Leaf
Infiniti QX80
Volkswagen ID.4
Tesla Model S
Tesla Model X
BMW 7 series
Land Rover Range Rover

Ранее «За рулем» сообщал , что бренд Tenet Plus выводит на российский рынок новый кроссовер.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  iSeeCars
Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Игорь Зарембо
28.03.2026 
