Infiniti выпустит самую мощную версию своего флагманского внедорожника

Infiniti готовит люксовый внедорожник QX80 Red Sport мощностью 600 лошадиных сил

Люксовые внедорожники теперь должны не просто возить в комфорте, а реально разгоняться почти как спорткары. Похоже, Infiniti решила доказать это на практике, запустив в серию особо мощную версию своего флагмана QX80 под индексом Red Sport.

Infiniti QX80 Red Sport
Infiniti QX80 Red Sport

Идея родилась не на пустом месте. Ещё в 2025-м бренд шокировал публику концептом Track Spec с двигателем от легендарного GT-R, выдававшим 650 сил. Казалось бы, зачем огромной машине такая мощь? Но ажиотаж оказался таким, что в Infiniti всерьёз задумались о серийной модели. Итогом станет QX80 Red Sport с форсированным мотором примерно на 600 лошадиных сил. Для трёхрядного гиганта это, конечно, серьёзный аргумент.

Infiniti QX80 Red Sport
Infiniti QX80 Red Sport

Причём, судя по слухам, это лишь начало. К 2028 году компания может представить ещё более мощную версию – уже около 680 л.с. Всё это часть большой стратегии, где ставка делается на производительность, чтобы привлечь новых покупателей. Индекс Red Sport, который раньше ставили только на спортивные седаны и купе, теперь перекочует на внедорожник – ясный намёк на амбиции Infiniti в сегменте высокопроизводительных машин, где правят балом BMW M и Mercedes-AMG.

Внешне Red Sport выделят большие красные тормозные суппорты, специальная эмблема «S» и возможность установки огромных 24-дюймовых дисков. Правда, за такой имидж и динамику придётся доплатить: ожидается, что цена модификации будет как минимум на 10% выше базовой версии QX80.

Infiniti QX80 Red Sport
Infiniti QX80 Red Sport
Infiniti QX80 Red Sport
Infiniti QX80 Red Sport

Источник:  Carscoops
Лежнин Роман
Фото:Infiniti
Количество просмотров 33
13.03.2026 
Фото:Infiniti
