Назван лучший автомобиль 2026 года по мнению женщин-экспертов
Международное жюри, состоящее исключительно из женщин-автожурналистов, выбрало победителя престижной премии Women"s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) 2026. Главный титул завоевал электрический хэтчбек Nissan Leaf , обойдя соперников в лице Skoda Elroq , Mercedes-Benz CLA, Hyundai Ioniq 9, Toyota 4Runner и Lamborghini Temerario.
В состав жюри вошли 86 экспертов из 55 стран мира, что делает конкурс одним из самых представительных в мире.
Новый Nissan Leaf построен на современной платформе AmpR Medium, которая предлагает гибкость в выборе силовой установки. Новый Leaf доступен с двумя вариантами тяговых батарей: 52,9 кВт·ч (электромотор мощностью 174 л. с. и крутящим моментом 345 Нм) и 75,1 кВт·ч (двигатель выдает уже 214 л. с. и 355 Нм).
Обе версии используют жидкостное охлаждение батарей, а максимальный запас хода по циклу WLTP достигает впечатляющих 600 километров.
Среди ключевых особенностей, которые могли повлиять на выбор жюри, – расширенный набор опций: самозатемняющаяся панорамная крыша, усовершенствованная мультимедиа, комплекс полуавтономного вождения ProPILOT, снижающий усталость в дальних поездках.
Победители в других номинациях
- Компактный кроссовер: Skoda Elroq
- Полноразмерная модель: Mercedes-Benz CLA
- Большой кроссовер: Hyundai Ioniq 9
- Внедорожник года: Toyota 4Runner
- Спорткар года: Lamborghini Temerario
Ранее «За рулем» сообщал , что хорошо знакомый «японец» может вернуть себе статус бестселлера на рынке РФ.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте