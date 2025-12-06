Nissan принимает заказы на свой новый Leaf (теперь уже кроссовер). Что с ценой?
Японский автопроизводитель Nissan официально открыл прием заказов на электрический кроссовер Leaf нового, третьего поколения.
Модель, сменившая класс, теперь доступна для бронирования. Стартовая цена новинки в ЕС составляет 35 300 евро, что делает ее более доступной, чем родственные модели на той же платформе – Renault Scenic E-Tech и Mitsubishi Eclipse Cross.
Покупателям предлагается выбор из двух силовых установок: базовой на 177 л.с. с батареей 52 кВт·ч и более мощной на 217 л.с. с батареей 75 кВт·ч, цена которой начинается от 40 300 евро.
Запас хода кроссовера по стандарту WLTP достигает 436 км для младшей версии и впечатляющих 622 км – для старшей. Мощность быстрой зарядки постоянным током – до 150 кВт, что позволяет зарядить аккумулятор с 20% до 80% примерно за полчаса. Первые 300 клиентов также получат месяц бесплатной зарядки благодаря партнерству с сетью Powerdot.
Производство нового Leaf с декабря этого года налажено на заводе в Сандерленде (Великобритания), а первые поставки дилерам и клиентам запланированы на март 2026 года.
