Nissan принимает заказы на свой новый Leaf (теперь уже кроссовер). Что с ценой?

Цены на электрический кроссовер Nissan Leaf начинаются от 35 300 евро

Японский автопроизводитель Nissan официально открыл прием заказов на электрический кроссовер Leaf нового, третьего поколения.

Модель, сменившая класс, теперь доступна для бронирования. Стартовая цена новинки в ЕС составляет 35 300 евро, что делает ее более доступной, чем родственные модели на той же платформе – Renault Scenic E-Tech и Mitsubishi Eclipse Cross.

Покупателям предлагается выбор из двух силовых установок: базовой на 177 л.с. с батареей 52 кВт·ч и более мощной на 217 л.с. с батареей 75 кВт·ч, цена которой начинается от 40 300 евро.

Запас хода кроссовера по стандарту WLTP достигает 436 км для младшей версии и впечатляющих 622 км – для старшей. Мощность быстрой зарядки постоянным током – до 150 кВт, что позволяет зарядить аккумулятор с 20% до 80% примерно за полчаса. Первые 300 клиентов также получат месяц бесплатной зарядки благодаря партнерству с сетью Powerdot.

Производство нового Leaf с декабря этого года налажено на заводе в Сандерленде (Великобритания), а первые поставки дилерам и клиентам запланированы на март 2026 года.

