Самый популярный в России доступный электромобиль превратился в кроссовер

Nissan представил третье поколение электрокроссовера Leaf с запасом хода 487 км

По прошествии 15 лет с момента презентации первого Nissan Leaf, компания анонсировала третью версию автомобиля.

Теперь машина трансформировалась из хетчбэка в кроссовер с впечатляющим футуристическим стилем. Тем не менее, технические характеристики третьего поколения довольно схожи с предыдущим.

Новый Leaf будет доступен в четырех комплектациях: S, S+, SV+ и Platinum+. Модели с «плюсом» имеют электромотор мощностью 214 л.с. и крутящий момент 354 Нм, а также батарею на 75 кВтч. Базовая версия S обладает батареей на 52 кВтч и электромотором мощностью 174 л.с. (344 Нм крутящего момента).

Nissan Leaf

Запас хода Nissan Leaf S+ 2026 года достигает 487 км на одной зарядке, что является значительным улучшением по сравнению с 341 км у модели 2024 года. Комплектация Platinum+ с 19-дюймовыми колесами рассчитана на 417 км.

Новый Leaf оборудован двумя зарядными портами: совместимым с Tesla NACS и J1772. Зарядка от 10 до 80% занимает около 35 минут.

Внутри нового Leaf стандартно установлены два 12,3-дюймовых дисплея (мультимедиа и приборная панель). В комплектациях SV+ и Platinum+ используются два 14,3-дюймовых дисплея с медиасистемой, интегрирующей сервисы Google. Беспроводные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto доступны во всех версиях.

Комплектация Platinum+ включает аудиосистему Bose с 10 динамиками и проекционный дисплей. Также в стандартное оборудование входит система Nissan ProPilot Assist и различные системы безопасности.

Цены на новый Leaf 2026 пока не объявлены, однако по предварительным данным стартовая стоимость должна составлять около 30 000 долларов.

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Источник: Motor1