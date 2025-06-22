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Самый популярный в России доступный электромобиль превратился в кроссовер

Nissan представил третье поколение электрокроссовера Leaf с запасом хода 487 км

По прошествии 15 лет с момента презентации первого Nissan Leaf, компания анонсировала третью версию автомобиля.

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Теперь машина трансформировалась из хетчбэка в кроссовер с впечатляющим футуристическим стилем. Тем не менее, технические характеристики третьего поколения довольно схожи с предыдущим.

Новый Leaf будет доступен в четырех комплектациях: S, S+, SV+ и Platinum+. Модели с «плюсом» имеют электромотор мощностью 214 л.с. и крутящий момент 354 Нм, а также батарею на 75 кВтч. Базовая версия S обладает батареей на 52 кВтч и электромотором мощностью 174 л.с. (344 Нм крутящего момента).

Nissan Leaf
Nissan Leaf

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Запас хода Nissan Leaf S+ 2026 года достигает 487 км на одной зарядке, что является значительным улучшением по сравнению с 341 км у модели 2024 года. Комплектация Platinum+ с 19-дюймовыми колесами рассчитана на 417 км.

Новый Leaf оборудован двумя зарядными портами: совместимым с Tesla NACS и J1772. Зарядка от 10 до 80% занимает около 35 минут.

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Внутри нового Leaf стандартно установлены два 12,3-дюймовых дисплея (мультимедиа и приборная панель). В комплектациях SV+ и Platinum+ используются два 14,3-дюймовых дисплея с медиасистемой, интегрирующей сервисы Google. Беспроводные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto доступны во всех версиях.

Комплектация Platinum+ включает аудиосистему Bose с 10 динамиками и проекционный дисплей. Также в стандартное оборудование входит система Nissan ProPilot Assist и различные системы безопасности.

Цены на новый Leaf 2026 пока не объявлены, однако по предварительным данным стартовая стоимость должна составлять около 30 000 долларов.

Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Интерьер Nissan Leaf
Интерьер Nissan Leaf

Источник: Motor1

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Лежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 556
22.06.2025 
Фото:Nissan
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