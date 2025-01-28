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В России появился корейский кроссовер, который дешевле топовой Lada Vesta

В России через классифайды продают кроссовер Hyundai Casper от 1 787 000 рублей

Это дешевле, чем кроссовер Москвич 3 (1 770 000 рублей) и седан Lada Vesta в версии Enjoy с 122-сильным двигателем и АКП (1 795 000 рублей). Стоимость же топовых комплектаций Lada Vesta приближается к двум миллионам.

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Hyundai Casper
Hyundai Casper

Hyundai Casper 2024 года за 1787 000 рублей продают в России с полным пакетом документов, включая электронный ПТС и уплаченную пошлину. На автомобиле будет установлена система ЭРА-ГЛОНАСС. Комплектация включает черный цвет кузова, черные литые диски, кожаный салон и цифровую приборную панель, а также мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Hyundai Casper
Hyundai Casper

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В Новосибирске можно приобрести Casper из наличия за 2 490 000 рублей. В комплектации Active предусмотрены семь подушек безопасности, камера заднего вида, климат-контроль, подогрев и вентиляция сидений, а также адаптивный круиз-контроль и различные электронные ассистенты водителя.

Двигатель у автомобилей одинаковый – литровый бензиновый турбомотор мощностью 100 л.с., работающий в паре с 4-ступенчатым автоматом, привод только передний.

Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:Hyundai
Количество просмотров 30
28.01.2025 
Фото:Hyundai
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