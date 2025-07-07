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Запас хода 1250 км, мощность 218 л.с. — обновленный кроссовер нашей сборки!

Показан обновленный гибридный кроссовер Evolute i-Space с запасом хода 1250 км

На Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге представлен гибридный кроссовер Evolute i-Space в модернизированной версии.

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Изменения коснулись как оформления передней и задней частей кузова, так и силовой установки. Во-первых, поменялись характеристики тягового электродвигателя: мощность выросла со 178 до 218 л.с., крутящий момент – с 300 до 330 Нм. Во-вторых, емкость батареи увеличена с 17,5 до 25,1 кВт*ч. Благодаря этому пробег на электричестве вырос на 35%, а суммарный запас хода теперь составляет 1250 км.

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Кроме того, серьезно обновился интерьер. Модель будет доступна для покупки в двух вариантах исполнения салона: в 5- и 7-местной комплектации.

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Передние кресла получили электрорегулировки и улучшенный профиль, консоль трансмиссионного тоннеля дополнена интегрированными подстаканниками, разъемами для зарядки смартфонов и беспроводной зарядкой. Также был расширен функционал ассистентов водителя. Дата старта предзаказов на обновленный Evolute i-Space пока не называется. Напомним, кроме этой модели в линейку Evolute входят чисто электрические седан i-Pro, кроссоверы i-Joy и i-Jet, а также минивэн i-Van – все это переименованные Dongfeng.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 7735
07.07.2025 
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