Электромобили Evolute переведут на мелкоузловую сборку

Мелкоузловая сборка Evolute на заводе «Моторинвест» стартует уже в 2025 году

На расположенном в Липецкой области автосборочном заводе «Моторинвест» налаживают мелкоузловую сборку автомобилей Evolute, а также сварку и окраску кузовов. Как сообщает источник со ссылкой на руководителя специальных проектов компании «Моторинвест» Василия Чеботарева, переход на «мелкий узел» (этот метод сборки имеет аббревиатуру CKD) должен состояться до конца текущего года.

Evolute i-Joy

Он отметил также, что в данный момент на электромобилях Evolute уже тестируются мотор-редукторы российской компании «Приводная техника» и отечественные тяговые батареи «САЭ». Напомним, в конце 2024 года Чеботарев обозначал стратегические планы «Моторинвеста» и сообщал, что в Липецке планируется локализовать производство пластиковых деталей и резинотехнических изделий, а кроссовер Evolute i-Joy будет комплектоваться электродвигателем и трансмиссией российского производителя.

Все эти меры должны повысить локализацию модельной линейки «Моторинвеста», состоящей из электрического седана i-Pro, электрических кроссоверов i-Joy, i-Jet и i-Sky, а также гибридного кроссовера i-Space. Все они являются переименованными моделями Dongfeng. В данный момент предприятие делает их методом крупноузловой сборки (SKD), превращая в машины приходящие из Китая машинокомплекты.

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Источник: Автопоток