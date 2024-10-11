Автомобили Evolute будут сваривать и окрашивать в России
Расположенный в Липецкой области автозавод «Моторинвест» планирует существенно углубить локализацию линейки автомобилей Evolute. Об этом сообщил руководитель специальных проектов завода «Моторинвест» Василий Чеботарев в рамках автомобильного форума «CarX – 2024». Причем локализация должна затронуть как кузова, так и силовые агрегаты.
«Мы работаем не только над сваркой и окраской, но и уходим в развитие научно-технического потенциала и передовых технологий. В том числе батарей и электромоторов», — рассказал Василий Чеботарев.
Первые плоды мы должны увидеть уже в ближайшее время: как заявил Чеботарев, в 2025 году электрический кроссовер Evolute i-Joy получит отечественные электродвигатель и трансмиссию. Помимо этого, для автомобилей Evolute планируется локализовать некоторые пластиковые детали и резинотехнические компоненты.
Напомним, сейчас «Моторинвест» собирает методом крупноузловой сборки линейку автомобилей, состоящую из электрического седана i-Pro, электрических кроссоверов i-Joy, i-Jet и i-Sky, а также гибридного кроссовера i-Space. Все они являются переименованными моделями Dongfeng, машинокомплекты поставляются из Китая.
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Источник: Автостат