Автомобили Evolute будут сваривать и окрашивать в России

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Для кроссовера Evolute i-Joy разработают отечественный силовой агрегат

Расположенный в Липецкой области автозавод «Моторинвест» планирует существенно углубить локализацию линейки автомобилей Evolute. Об этом сообщил руководитель специальных проектов завода «Моторинвест» Василий Чеботарев в рамках автомобильного форума «CarX – 2024». Причем локализация должна затронуть как кузова, так и силовые агрегаты.

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«Мы работаем не только над сваркой и окраской, но и уходим в развитие научно-технического потенциала и передовых технологий. В том числе батарей и электромоторов», — рассказал Василий Чеботарев.
Пока Evolute баллами локализации похвастать не мог, но вероятно, скоро все начнет меняться
Пока Evolute баллами локализации похвастать не мог, но вероятно, скоро все начнет меняться

Первые плоды мы должны увидеть уже в ближайшее время: как заявил Чеботарев, в 2025 году электрический кроссовер Evolute i-Joy получит отечественные электродвигатель и трансмиссию. Помимо этого, для автомобилей Evolute планируется локализовать некоторые пластиковые детали и резинотехнические компоненты.

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Напомним, сейчас «Моторинвест» собирает методом крупноузловой сборки линейку автомобилей, состоящую из электрического седана i-Pro, электрических кроссоверов i-Joy, i-Jet и i-Sky, а также гибридного кроссовера i-Space. Все они являются переименованными моделями Dongfeng, машинокомплекты поставляются из Китая.

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Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Александр Рюмин/ТАСС
Количество просмотров 9
11.10.2024
Фото:Александр Рюмин/ТАСС
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