Автомобили Evolute будут сваривать и окрашивать в России

Для кроссовера Evolute i-Joy разработают отечественный силовой агрегат

Расположенный в Липецкой области автозавод «Моторинвест» планирует существенно углубить локализацию линейки автомобилей Evolute. Об этом сообщил руководитель специальных проектов завода «Моторинвест» Василий Чеботарев в рамках автомобильного форума «CarX – 2024». Причем локализация должна затронуть как кузова, так и силовые агрегаты.

«Мы работаем не только над сваркой и окраской, но и уходим в развитие научно-технического потенциала и передовых технологий. В том числе батарей и электромоторов», — рассказал Василий Чеботарев.

Пока Evolute баллами локализации похвастать не мог, но вероятно, скоро все начнет меняться

Первые плоды мы должны увидеть уже в ближайшее время: как заявил Чеботарев, в 2025 году электрический кроссовер Evolute i-Joy получит отечественные электродвигатель и трансмиссию. Помимо этого, для автомобилей Evolute планируется локализовать некоторые пластиковые детали и резинотехнические компоненты.

Напомним, сейчас «Моторинвест» собирает методом крупноузловой сборки линейку автомобилей, состоящую из электрического седана i-Pro, электрических кроссоверов i-Joy, i-Jet и i-Sky, а также гибридного кроссовера i-Space. Все они являются переименованными моделями Dongfeng, машинокомплекты поставляются из Китая.

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Источник: Автостат