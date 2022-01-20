Кто будет делать электромобили в РФ: все подробности

У одной из компаний есть простаивающий сборочный завод, вторая автомобильным производством не занималась вообще.

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Как сообщалось ранее, лишь две компании подали заявку на получение государственных льгот в рамках специнвестконтрактов (СПИК 2.0) по производству электромобилей в РФ. Теперь опубликованы подробности о том, что это за компании. Напомним, что все крупные производители, имеющие действующие производства на территории России, подачу заявок проигнорировали.

У одного из заявителей, компании «Моторинвест» из Липецка, есть завод, в 2017–19 годах собиравший крупноузловым методом китайские Changan, но в последние годы простаивающий. У компании есть концепция производства электротранспорта при поддержке ПАО «Россети». Она предусматривает выпуск 3 тысяч электрических машин в 2022 году и удвоение этого количества еще через год.

В проект «Моторинвеста» вложено 150 млн долларов, сообщает Телеграм-канал Автовоз. По данным источника, одно время над проектом висела угроза банкротства, но сейчас она ликвидирована. Вместе с тем, конкретики по продукту пока никакой: речь о «проверенной во времени технологической платформе, адаптированной к российским реалиям эксплуатации техники».

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Санкт-петербургский стартап «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» основан в июне 2021 года — примерно в то время, когда Минпромторг объявил о льготах российским производителям электромобилей. Компания планирует выпускать электрогрузовик EVM PRO на базе УАЗ Профи (сегмент до 3,5 тонн) при тесном сотрудничестве с УАЗом. По данным Газета.ру, на УАЗе факт тесного сотрудничества опровергли, отметил лишь, что в данный момент знакомятся с проектом.

Один из совладельцев стартапа — Игорь Гирдин (55%), являвшийся членом совета директоров «Невского банка» до конца 2019 года, когда у банка была отозвана лицензия. Второй собственник — Илья Рашкин (45%), в январе 2020 года представлявший Владимиру Путину «беспилотный конвертоплан-гибрид», разработанный компанией TGE Group. Сейчас Рашкин вышел из капитала компании, но остается гендиректором. Другой бизнес Рашкина — производящая спорттовары «Рокет Серф», которой бизнесмен владеет на пару с Тимати.

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На первом этапе в рамках СПИК 2.0 предполагается крупноузловая сборка электромобилей с последующим увеличением локализации. Выпускаемые машины должны обеспечивать пробег в диапазоне от 200 до 700 км. Отметим, что среди заявителей мог бы оказаться калининградский «Автотор», планировавший сборку электромобилей, китайский Haval, также рассматривавший такую возможность, или Renault, разрабатывавшая совместный с правительством Москвы электромобильный проект. Но этого так и не произошло.

Электрификация автопарка Москвы несколько лет назад началась с общественного транспорта, а недавно КАМАЗ придумал кое-что получше электробусов.

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Фото: dpa / picture-alliance