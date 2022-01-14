КАМАЗ придумал кое-что получше электробусов

Первые экземпляры техники с топливными элементами появятся в Москве уже в этом году.

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КАМАЗ поставит в Москву опытную партию водоробусов — т.е. автобусов, использующих в силовой установке топливные элементы (Fuel Cell), превращающие водород и кислород в электричество и водяной пар. Соглашение о поставке таких машин в столицу уже подписано. Ориентировочный срок передачи первого водоробуса — четвертый квартал текущего года. До этого момента новинка пройдет полный комплекс заводских испытаний, подчеркнул гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.

Напомним, работающую на водороде технику автогигант начал разрабатывать около года назад. Первый результат — это водоробус КАМАЗ-6290, созданный на базе электробуса КАМАЗ-6282, широко использующегося сейчас в Москве. Плюсы у водоробуса такие: запас хода в 250 км (у электробуса — только 70 км), что позволяет использовать такие машины на междугородних маршрутах, а также отсутствие неэкологичного дизельного обогревателя салона.

В сентябре прошлого года КАМАЗ показал этот водоробус на выставке Comtrans-2021. Там же была представлена совместная разработка с французской фирмой GreenGT, прототип грузовика на топливных элементах. Грузовая техника — это второй вектор развития водородной тематики на КАМАЗе, подобные грузовики предприятие планирует поставлять в Европу. Но это — более дальняя перспектива, на ближайшие 2–3 года.

Кстати, характеристики у показанного грузового прототипа заявлены более впечатляющие, чем у водоробуса: запас хода до 500 км при полной заправке водородом за 15 минут.

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Видео: Youtube / ПАО КАМАЗ