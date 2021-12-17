В Москве появятся водоробусы — уже скоро — журнал За рулем

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В Москве появятся водоробусы — уже скоро

Об этом рассказали на КАМАЗе — предприятии, которое будет поставлять технику в столицу.

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Поставки автобусов, работающих на водороде, в Москву для тестовой эксплуатации начнутся в четвертом квартале 2022 года, передает слова гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина агентство Прайм.

«Четвертый квартал, спешки никакой нет. Это же вопрос опробовать технологию. Конечно, мы будем сначала заниматься этим сами, полностью испытывать технику — и только потом отдадим Мосгортрансу», — поделился он.
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Если в столице сложится соответствующая заправочная инфраструктура и будет спрос на новый вид экотранспорта, КАМАЗ организует финишную сборку водоробусов на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода, которой находится в городе, где уже собираются электробусы компании.

У КАМАЗа есть сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Акционерами автоконцерна выступают госкорпорация «Ростех» (49,9%), «Автоинвест» (23,54%) и Daimler Truck (15%).

Фото: Depositphotos

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