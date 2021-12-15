Пожары не помеха? Москва наращивает парк электробусов

К новому году на улицах столицы будет уже тысяча таких машин, а еще через два года количество превысит 2200 экземпляров.

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Сейчас в российской столице работает более 850 электробусов, но уже к новому году ожидается очередной юбилей электрификации: на маршрут должен выйти юбилейный тысячный экземпляр. А к концу 2023 года количество электрических автобусов в Москве должно превысить 2200 единиц, что будет означать, что около 40% общественного транспорта Москвы переведено на электрическую тягу.

Напомним, первые электробусы на московских улицах появились в сентябре 2018 года. По словам заммэра Москвы по транспортным вопросам Максима Ликсутова, развитие экотранспорта поднимает качество жизни в городе. За три года электробусы перевезли более 140 миллионов пассажиров.

Из работающих сейчас в столице электробусов большая часть, а именно 670 экземпляров, это машины КАМАЗа.

За это же время четыре крупных контракта на поставку машин в автопарки ГУП «Мосгортранс» заключил КАМАЗ. Традиционно общественный транспорт в структуре КАМАЗа выпускает дочернее предприятие, расположенный в Нефтекамске завод НЕФАЗ. Но в апреле 2021 года на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в Москве создано еще одно новое, финишное производство электробусов КАМАЗ. В январе 2022-го в столице должно быть уже 750 электробусов КАМАЗ, включая экземпляры московской сборки.

Осенью 2021 года в Москве в течение месяца произошло возгорание трех электробусов КАМАЗ-6282.

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Фото: КАМАЗ