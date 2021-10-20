В Москве сгорел третий электробус за месяц

Модель сгоревшей машины — та же, что и в прежних случаях, КАМАЗ-6282.

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В столице вновь зафиксировано возгорание электробуса, это случилось 18 октября. Пожар уже не в первый раз происходит на Дмитровском шоссе, а принадлежал сгоревший транспорт бывшему 7-му автобусному парку, сообщает «Русский автомобиль» со ссылкой на столичный Дептранс. И снова модель вышедшего из строя электробуса — КАМАЗ-6282.

Источник утверждает, что машина следовала в парк, в салоне пассажиров не было. До полного сгорания в этот раз не дошло — на кадрах фото- и видеосъемки можно видеть, что огонь удалось довольно быстро локализовать. По словам очевидцев, пожарные подоспели вовремя.

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Причину этого возгорания еще предстоит установить. Электробусы в Москве начали эксплуатироваться в 2018 году и за три года они вытеснили со столичных маршрутов троллейбусы. Ни одного возгорания электробуса, вплоть до самого последнего времени, зарегистрировано не было. Чуть ранее описанного случая, в конце сентября, у другого КАМАЗ-6282 загорелся фильтр компрессора.

А началось все 20 сентября, когда на дублере Дмитровского шоссе серьезно выгорел один из первых московских электробусов (2018 г.в.) модели КАМАЗ-6282.

Предварительной причиной тогда называлось замыкание электропроводки в приборной панели.

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Фото: Telegram / Дептранс