Таран лоб в лоб: Tesla Model Y против Volkswagen ID.6

Это был очень необычный краш-тест, во время которого электромобили столкнулись с 50-процентным смещением на скорости 64 км/ч.

Материалы по теме Renault Россия объяснила 0 звезд Дастера при краш-тестах

В коем веке была смоделирована реальная дорожная авария, когда сталкиваются два едущих навстречу друг другу автомобиля. Учитывая условия проведения испытания, каждый из испытуемых автомобилей (и Tesla Model Y, и Volkswagen ID.6) врезался в сминаемое неподвижное препятствие на скорости 128 км/ч.

Результаты оказались неплохие — пассажирские салоны обеих машин уцелели. Не было и ожидаемого пожара. Но вот манекены летали по салонам нещадно, ударяясь не только о подушки безопасности, но и о сиденья, двери и так далее.

Материалы по теме В чем подвох новых правил Euro NCAP

Правые двери Tesla Model Y после аварии было невозможно открыть, а вот у ID.6 такой проблемы не было. Аккумулятор немецкого электромобиля почти не пострадал, а вот у «американца» его знатно помяло. В целом же машины кажутся одинаково потрепанными столкновением и предоставляют примерно одинаковый уровень безопасности.

А здесь вы найдете список самых безопасных автомобилей 2021 года.

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото, видео: Youtube