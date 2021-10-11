Видео дня: машина горит на АЗС, у сотрудника минимум времени

Вам может показаться, что огонь вот-вот стихнет, но тут явно не тот случай...

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Шокирующий эпизод произошел на одной из заправок в Самаре. Видео, запечатлевшее настоящего героя нашего времени, выложила «Комсомольская правда», и оно быстро разлетелось по соцсетям. В первых кадрах ролика мы видим, что Renault Logan, очевидно, остановившийся для заправки, по непонятной причине возгорелся. Поначалу пламя не слишком сильное — горит даже не сам автомобиль, но что-то резко вспыхивает под его днищем.

Очевидно, это сопровождается громким хлопком, потому что пассажиры, женщина на заднем сиденье и мужчина на переднем, спешно покидают салон.

Водитель также оказывается снаружи, но задерживается на какое-то время, схватившись за голову — видимо, прикидывая, есть ли возможность потушить авто. К этому моменту становится ясно, что эпицентр пожара находится в моторном отсеке — сполохи огня начинают прорываться сквозь капот и решетку радиатора.

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Вскоре все, кто находился в машине, отбегают на приличное расстояние, и в кадре остается только огнеопасный Логан. На мгновение вам может показаться, что пожар вот-вот утихнет сам собой, но когда дело касается топлива, это явно не тот случай: спустя еще несколько ужасных секунд огонь занимается с новой силой, языки пламени превышают человеческий рост и опасно тянутся к ближайшей колонке. Кажется, что до беды буквально несколько мгновений.

Однако один из сотрудников АЗС не растерялся: он быстро подбежал к источнику огня, активировал стоящий рядом мощный огнетушитель и буквально за несколько секунд сбил пламя.

А в США на парковке загорелся автовоз с новыми Chevrolet Corvette.

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Видео: ВКонтакте / Типичный Тольятти