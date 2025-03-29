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В России начнут выпускать новый богато оснащенный и экономичный седан

На заводе «Моторинвест» наладят производство седана Voyah Passion

Российский авторынок готовится к настоящему событию – появлению роскошного гибридного седана Voyah Passion с заявленным запасом хода в 1000 километров.

Производство этой модели планируется наладить на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Выбор площадки не случаен: этот завод уже успешно выпускает другие модели бренда Voyah – кроссовер Free и минивэн Dream, что свидетельствует о налаженном процессе производства и опыте работы с данной маркой.

Voyah Passion
Voyah Passion
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Габариты автомобиля 5088х1970х1505 мм, а колесная база 3000 мм. Сердцем автомобиля станет мощная гибридная силовая установка, сочетающая в себе 1,5-литровый бензиновый двигатель внутреннего сгорания и два электромотора. Суммарная мощность системы достигает впечатляющих 530 л.с., а отдача электромоторов составляет 394 л.с.

Машина предложит пневмоподвеску, массаж, вентиляцию и подогрев всех сидений, три экрана диагональю по 12,3 дюйма на передней панели, премиальную аудиосистему, адаптивный круиз-контроль, набор водительских ассистентов и множество других опций.

Интерьер Voyah Passion
Интерьер Voyah Passion

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Согласно информации, старт продаж Voyah Passion в России запланирован на апрель 2025 года. Ориентировочная стоимость автомобиля с учетом возможных скидок составит около 5 миллионов рублей.

Источник: Китайские автомобили

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Лежнин Роман
Фото:Voyah
Количество просмотров 13
29.03.2025 
Фото:Voyah
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