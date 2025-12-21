#
Будущий Москвич М90 разбили в краш-тесте — есть результаты!

Кроссовер MG QS, клоном которого является Москвич М90, прошел краш-тест ANCAP

Кроссовер MG QS, производство которого под именем Москвич М90 запущено в России 16 декабря, прошел краш-тест по австралийской методике ANCAP.

Испытания завершились успешно, сообщает источник. Наилучшую защиту кроссовер показал по взрослым пассажирам – тут оценка составила 88%. Почти столь же высокий результат получился по пассажирам-детям – 86%. Активные ассистенты безопасности MG QS смогли набрать достаточно весомые 80%, а безопасность уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты, водители СИМ) оценена на 76%.

Итоговый рейтинг кроссовера MG QS составил максимальные 5 звезд.

Напомним, MG QS – это кроссовер компании SAIC ранее продававшийся в Китае под именем Roewe RX9, а ныне идущий лишь на экспорт как MG RX9/QS. В России он сертифицирован как Москвич М90 с 2-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. в паре с 9-ступенчатой АКП, а привод может быть и передним, и полным. Старт продаж кроссовера Москвич М90 запланирован на март 2026 года.

21.12.2025 
