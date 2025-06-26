Как избежать штрафа на «зебре»: простые правила спасут нервы и деньги

Водитель обязан пропустить пешехода, обеспечив безопасный переход без замедления

Пешеходные переходы – это зоны особой опасности, где преимущество по закону всегда остается за пешеходом. Исключения составляют лишь машины спецслужб с включенными спецсигналами или участки дороги, регулируемые светофором. Однако часто возникает вопрос на широких дорогах: обязан ли водитель ждать, пока пешеход полностью преодолеет всю проезжую часть, или можно начать движение раньше, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

Ответ кроется в юридически значимом понятии «уступить дорогу», как оно трактуется в ПДД. Верховный суд дал важное разъяснение: водитель должен обеспечить пешеходу возможность безопасно перейти дорогу, то есть не создавать ему никаких помех. Это не означает, что машина обязана замирать до тех пор, пока человек не сойдет с «зебры». Если пешеход уже миновал ваш автомобиль и его путь больше не пересекается с вашей траекторией движения, вы вправе плавно тронуться с места.

Нарушением считается ситуация, когда водитель не уступает дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе. За это грозит штраф в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей по статье 12.18 КоАП РФ, причем за повторные нарушения сумма увеличивается. Ключевой критерий нарушения – ваши действия вынуждают пешехода резко замедлиться или ускориться, остановиться или изменить направление движения, чтобы избежать наезда.

При малейшем сомнении в том, что ваш маневр может повлиять на поведение человека, разумнее и безопаснее дождаться пока он перейдет дорогу полностью. При этом важно внимательно оценивать реакцию пешеходов – кто-то шагает быстро, кто-то медленно, а кто-то может испугаться даже приближающейся машины.