Suzuki Jimny превратили в Mercedes-Benz G-Class

В Redust создали 2 уникальные модификации Syzuki Jimny - Safari и Redust Grand Safari

Тюнинговая компания Redust, чье имя традиционно связывают с моделями Dacia, совершила неожиданный поворот, взявшись за японский внедорожник Suzuki Jimny (напомним - он рамный).

Результатом стали две уникальные модификации – Redust Safari и Redust Grand Safari, которые полностью преобразили облик компактного автомобиля, придав ему черты легендарного Mercedes G-Class и отчасти брутального Land Rover Defender.

Хотя в Японии превращение Jimny в стилизованные реплики известных внедорожников уже стало трендом, для Европы это свежая и смелая идея. Redust, переняв японскую концепцию, реализовал ее с немецкой тщательностью. Автомобиль получил абсолютно новый экстерьер: передний бампер с решеткой радиатора, напоминающий о G-Class, и световая схема, отсылающая к классическому Defender. Завершают образ новые боковые подножки, кенгурятники, багажник на крыше и увеличенный на 50 мм дорожный просвет за счет другой подвески с газовыми амортизаторами.

Под капотом также возможны изменения: опциональный комплект турбонаддува повышает мощность двигателя с 112 до 158 л.с. Все доработки, по заявлению ателье, полностью легальны для использования на дорогах общего пользования. Внутри салон стал более практичным благодаря отделке искусственной кожей, новым коврикам и обновленному рулю.

Приобрести можно как готовые автомобили – трехдверную версию за 39 990 евро или пятидверную с турбонаддувом за 41 990 евро, так и отдельные компоненты тюнинга для самостоятельной установки. Таким образом, Redust предлагает автолюбителям шанс получить уникальный внедорожник с харизмой классических моделей, но в компактном формате.

