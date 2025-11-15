#
15 ноября
Начались продажи нового семейного кроссовера за 1 млн рублей: подробности
Этот Jimny пытается казаться круче, и это ему почти удалось

Для внедорожника Suzuki Jimny сделали обвес в стиле Toyota Hilux Champ

Японские тюнеры из Garage III представили новый обвес для Suzuki Jimny, который превращает компактный внедорожник в мини-копию утилитарного Toyota Hilux Champ.

Этот грузовичок, созданный для рынков Юго-Восточной Азии, стал источником вдохновения для очередной главы в бесконечной истории кастомизации культового Джимни.

Комплект CH:AMP полностью меняет внешность автомобиля: устанавливается новая передняя часть с прямоугольными фарами на выбор – галогенными или светодиодными. Центральным элементом стала массивная решетка радиатора с восемью прорезями, а завершает образ угловатый передний бампер с оранжевыми габаритными фонарями и стилизованными буксировочными крюками.

Важно отметить, что обвес является чисто декоративным и не требует каких-либо переделок кузова. Однако в сочетании с двухцветной окраской, черными накладками и крупными дисками он создает весьма эффектный и агрессивный образ.

Базовая версия комплекта стоит 360 800 иен (около190 тыс. рублей) для моделей с галогенными фарами, а версия со светодиодными фарами – 386 100 иен (около203 тыс. рублей).

Следует учитывать, что детали поставляются неокрашенными, поэтому покраску нужно оплачивать отдельно. Одноцветное колорирование обойдется в 55 000 иен (около 29 тысяч рублей), а за трехцветную схему придется доплатить 85 800 иен, что составляет примерно 45 тысяч рублей.

Источник:  Auto, Motor und Sport
Алексеева Елена
Фото:Garage Ill
Количество просмотров 20
15.11.2025 
Фото:Garage Ill
Отзывы о Suzuki Jimny (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
В комментарии
Недостатки:
В комментарии
Комментарий:
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.
+110