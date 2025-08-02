#
И «Гелик», и Дефендер: легендарный Suzuki Jimny можно переделать в другие машины

Студия DAMD представила новые тюнинг-комплекты для Suzuki Jimny в Японии

Японская студия DAMD сообщила о новом ассортименте тюнинг-комплектов для удлиненной версии Suzuki Jimny, которая ранее продавалась только в Индии.

Теперь пятидверная модификация доступна и в Японии, вместе с ней появились и специальные обвесы. Дизайн выполнен в стиле Mercedes-Benz G-класса, Land Rover Defender и легендарного Renault 5. Цена на комплекты начинается с 382 800 иен (около 207 тысяч рублей, без учёта покраски).

Комплекты под названиями Little G и Little D учитывают увеличенную на 340 мм колёсную базу и дополнительные двери. В варианте, стилизованном под «Дефендер», добавлена уникальная кузовная графика, овальная решётка радиатора с логотипом в духе Land Rover, защита картера и расширенные арки колес.

Suzuki Jimny Little D
Suzuki Jimny Little D
Модель Traditional, имитирующая G-класс, выделяется стальным бампером, прямоугольными жёлтыми противотуманками и брызговиками с изображением верблюда на передних дверях.

Suzuki Jimny Little G ADVANCE
Suzuki Jimny Little G ADVANCE

Проект Jimny Saudade создан под влиянием ретро-хэтчбека Renault 5. У этой версии переработаны как передняя, так и задняя части кузова, установлены оригинальные зеркала и экспедиционный багажник с дополнительным освещением. В наличии комплектация с дисками OZ Racing, вся модификация обойдётся примерно в 520 тысяч иен (в районе 280 тысяч рублей).

Источник: DAMD

Лежнин Роман
Фото:DAMD
02.08.2025 
Отзывы о Suzuki Jimny (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
В комментарии
Недостатки:
В комментарии
Комментарий:
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.
+107