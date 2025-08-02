И «Гелик», и Дефендер: легендарный Suzuki Jimny можно переделать в другие машины

Студия DAMD представила новые тюнинг-комплекты для Suzuki Jimny в Японии

Японская студия DAMD сообщила о новом ассортименте тюнинг-комплектов для удлиненной версии Suzuki Jimny, которая ранее продавалась только в Индии.

Теперь пятидверная модификация доступна и в Японии, вместе с ней появились и специальные обвесы. Дизайн выполнен в стиле Mercedes-Benz G-класса, Land Rover Defender и легендарного Renault 5. Цена на комплекты начинается с 382 800 иен (около 207 тысяч рублей, без учёта покраски).

Комплекты под названиями Little G и Little D учитывают увеличенную на 340 мм колёсную базу и дополнительные двери. В варианте, стилизованном под «Дефендер», добавлена уникальная кузовная графика, овальная решётка радиатора с логотипом в духе Land Rover, защита картера и расширенные арки колес.

Suzuki Jimny Little D

Модель Traditional, имитирующая G-класс, выделяется стальным бампером, прямоугольными жёлтыми противотуманками и брызговиками с изображением верблюда на передних дверях.

Suzuki Jimny Little G ADVANCE

Проект Jimny Saudade создан под влиянием ретро-хэтчбека Renault 5. У этой версии переработаны как передняя, так и задняя части кузова, установлены оригинальные зеркала и экспедиционный багажник с дополнительным освещением. В наличии комплектация с дисками OZ Racing, вся модификация обойдётся примерно в 520 тысяч иен (в районе 280 тысяч рублей).

